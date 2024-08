Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Alveslohe - Gefährliche Fahrweise eines Mercedes führt zu Beinaheunfall im Kreuzungsbereich - Polizei sucht anwesende Zeugen

Alveslohe (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.08.2024) kam es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindenstraße/Eichenstraße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Personenkraftwagen, der bei roter Ampel die Kreuzung befuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Anzeigende gegen 16:20 Uhr mit seinem Transporter von der Bahnhofstraße an die Kreuzung heran. An der roten Ampel wartete in gleicher Fahrtrichtung bereits ein Kleinwagen. Zu diesem Zeitpunkt setzte ein dunkler Mercedes (vermutlich A- oder B-Klasse) zum Überholen der Wartenden an und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein.

Ein kreuzendes Fahrzeug musste eine Vollbremsung vollziehen, um einen Unfall zu verhindern. Weitere Verkehrsteilnehmer mussten die Fahrt verzögern. Der Mercedes-Fahrer fuhr trotz mehrerer hupender Zeugen weiter in Richtung Bahnhof Alveslohe.

Der Mercedes soll mit einem Fahrer und einer Beifahrerin besetzt gewesen sein. Der Mann wurde auf ein Alter von 25 Jahren geschätzt und hatte einen Drei-Tage-Bart sowie kurze rötlich blonde Haare.

Die Ermittlungen zu einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs führt die Polizei Henstedt-Ulzburg und bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die das Fahrmanöver an der genannten Kreuzung beobachteten, sich zu melden. Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04193-99130 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell