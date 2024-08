Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen

Uetersen - Tagsüber zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Appen / Uetersen (ots)

Am Montag (19.08.2024) ist es in Appen und Uetersen jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus durch unbekannte Täterschaften gekommen.

In Appen im Rollbarg geschah die Tat in einem Zeitraum von 06:45 Uhr bis 17:15 Uhr. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft und ein goldenes Armband in einem ungefähren Wert von 300 Euro entwendet.

In Uetersen in der Straße Kleine Twiete geschah der Einbruch in einem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auch hier gelangte man gewaltsam ins Haus und durchsuchte anschließende diverse Räumlichkeiten. Die Hausbewohnerin gab Bargeld und Schmuck als Stehlgut an, konnte die Anzahl und den Wert bisher jedoch nicht genauer benennen.

Für beide Taten liegen bisher keine Täterhinweise vor. Daher ruft die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden.

Mitteilungen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe oder weitere sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

