Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (565) Einbruch in Einfamilienhaus in Westmittelfranken - Teile der Beute in Erlangen entsorgt - Täter auf der Flucht

Trautskirchen (ots)

Bislang Unbekannte sind am Sonntagvormittag (26.05.204) in ein Einfamilienhaus im Trautskirchener Gemeindeteil Stöckach (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) eingebrochen. Einen Tag später (27.05.2024) wurden Teile der Beute in einem Fluss im Erlanger Gemeindeteil Neumühle entsorgt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter drangen am Sonntagvormittag gewaltsam in das Einfamilienhaus in Stöckach ein und entwendeten einen Tresor mit Geldkassette und weitere persönliche Gegenstände. Am Montagfrüh beobachtete ein Zeuge zwei Männer die mit einem silbergrauen VW Touran mit ausländischen Kennzeichen unterwegs waren und etwas in die Regnitz warfen. Bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hatten sich die Männer mit dem VW Touran bereits entfernt.

Die daraufhin verständigte Feuerwehr der Stadt Erlangen konnte letztlich einen aufgebrochenen Tresor und einen Müllsack mit persönlichen Gegenständen aus dem Fluss bergen. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Gegenstände aus dem Einbruch vom Vortag in Stöckach stammten.

Die Kripo Ansbach hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch bzw. dem Fahrzeug mit den zwei Unbekannten geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 1033 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell