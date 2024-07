Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und abgehauen - Motorradfahrer verletzt

Waldleiningen (Landkreis Kaiserslautern) (ots)

Bei einer Unfallflucht verletzte sich am Sonntagmittag ein Krad-Fahrer auf der Landstraße 504. Eine Gruppe Motorradfahrer war gegen 12 Uhr von Kaiserslautern in Richtung Waldleiningen unterwegs. In einer Kurve kam ihnen plötzlich ein Auto, teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Einer der Männer musste dem Pkw ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Straße ab. Ein Baum beendete die Fahrt des 52-Jährigen. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde durch den Aufprall verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hingegen fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell