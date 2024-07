Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mobiltelefon aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Den Diebstahl ihres Handys meldete eine 36-Jährige der Polizei am Samstagnachmittag. Wie die Frau den Beamten mitteilte, lag das Mobiltelefon zuvor auf dem Rücksitz ihres Opel Astras. Der Wagen stand von 12:25 Uhr bis 13:45 Uhr in der Tiefgarage am Stiftsplatz. Die Polizisten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Opel zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell