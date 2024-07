POL-PPWP: Diebstahl auf dem Hauptfriedhof

Kaiserslautern (ots) - Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus auf dem Betzenberg. Das Feuer brach in den Räumlichkeiten einer 70-jährigen Bewohnerin aus. Mehrere Nachbarn wurden auf den Qualm sowie den aktivierten Rauchmelder aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die ...

mehr