POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

Ein 60-Jähriger ging am späten Sonntagabend in der Trippstadter Straße Taschendieben auf den Leim. Gegen 23 Uhr wurde der Mann auf dem Gelände einer Tankstelle von einem älteren Ehepaar in Russisch angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Da sie nach Geld fragten, zeigte der 60-Jährige sein Geldbeutel vor, um zu versichern, dass das Portemonnaie leer war. Nachdem das Paar weitergezogen war, bemerkte das Opfer, dass sein Handy nicht mehr da war. Dieses hatte er zuvor noch in seiner Hosentasche stecken. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

