Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Leerer Straße (K78) in Steinfurt nach Verkehrsunfall gesperrt, Nachtrag: Motorradfahrerin tödlich verletzt

Steinfurt (ots)

Die Motorradfahrerin, die am Dienstagnachmittag (07.05.24) auf der Leerer Straße mit einem Fahrzeug kollidierte, ist bei dem Unfall tödlich verletzt worden. Die 52-Jährige aus Horstmar fuhr mit ihrem Motorrad gegen 16.50 Uhr auf der Leerer Straße (K78) hinter einem Traktor in Fahrtrichtung Leer. Zum Ende einer Rechtskurve scherte sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf die Gegenfahrbahn aus, um den Traktor zu überholen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Pkw, der kurz zuvor aus einem Feldweg kommend auf die Fahrbahn eingebogen war. Die Suzuki-Maschine kollidierte mit dem schwarzen Citroen. Die 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Citroen Jumper, ein 27-jähriger Mann aus Steinfurt, wurde nicht verletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro.

Erstmeldung vom 07.05.24, 17:47 Uhr:

POL-ST: Leerer Straße (K78) in Steinfurt nach Verkehrsunfall gesperrt Steinfurt (ots) In Steinfurt hat sich Heute gegen 16:45 Uhr auf der Leerer Straße (K78) in Höhe Veltrup 11 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Ermittlungen geriet dort ein Motorrad von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zur Klärung der Unfallursachen wurde ein spezielles VU-Team der Polizei hinzugezogen. Aufgrund der Unfallaufnahme ist die K78 im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine örtliche Ableitung des Verkehrs ist ein gerichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell