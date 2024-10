Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall durch verlorenes Rad- rund 9.000 Euro Blechschaden (22.10.2024)

Schramberg (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13.15 Uhr, ist es auf der Landesstraße 419 zwischen Sulgen und Heiligenbronn zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro entstanden ist. Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzugs war auf der L 419 in Richtung Heiligenbronn unterwegs, als sein Gefährt plötzlich auf die Gegenfahrbahn selbstständig zog. Als er gegenlenkte, löste sich an der Doppelbereifung der Zugmaschine hinten links ein Rad und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Rad mit dem entgegenkommenden Citroen Berlingo eines 48-Jährigen.In der Folge flog das Rad zurück und krachte gegen den Sattelzug, wodurch an diesem ebenfalls ein Sachschaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell