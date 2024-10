Schramberg (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 13.15 Uhr, ist es auf der Landesstraße 419 zwischen Sulgen und Heiligenbronn zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro entstanden ist. Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzugs war auf der L 419 in Richtung Heiligenbronn ...

mehr