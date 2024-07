PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vollsperrung in der Baustelle A3 Bad Camberg - 7 beschädigte Fahrzeuge und 3 leicht verletzte Personen

Wiesbaden (ots)

(SMa) Am Montagnachmittag des 29. Juli 2024 um 15:30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe Bad Camberg ein Auffahrunfall in der dortigen Baustelle. Der Fahrer eines Wohnmobils befuhr den baustellenbedingt auf die Gegenfahrbahn übergeleiteten Fahrstreifen. Dort erkannte er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten. Beim Ausweichen nach links prallte er gegen das Heck des vorausfahrenden Pkw. Nach dem Aufprall wurde er nach links gegen die provisorische Fahrstreifenbegrenzung geschleudert. Diese verschob sich in den Gegenverkehr. Im weiteren Verlauf fuhr das Wohnmobil noch gegen drei weitere Fahrzeuge. Aus dem Gegenverkehr wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, die an der verschobenen Fahrstreifenbegrenzung vorbeifuhren. Ein nachfolgender Pkw wurde schließlich beim Überfahren von Trümmerteilen beschädigt. 3 Personen wurden leicht verletzt. Der übergeleitete Fahrstreifen musste für die Bergungs- und Richtungsarbeiten für insgesamt 5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch den Rückstau von 10 Kilometern beeinträchtigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 50.000 Euro.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell