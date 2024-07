PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen 27.07.2024/ 16:34 Uhr auf der BAB 3, Verzögerung AS Diez, FR Köln

Wiesbaden (ots)

Am 27.07.2024, gegen 16:34 Uhr, kam es auf der BAB 3, zw. den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez, in Fahrtrichtung Köln, aufgrund von Aquaplaning, zu einem Verkehrsunfall. Bei diesem befuhr ein weißer SUV die linke von drei Fahrspuren, kam ins Schleudern und stieß seitlich mit einem grauen Golf, welcher die mittlere Spur befuhr, zusammen. Anschließend kam der weiße SUV nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Außenschutzplanke. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Fahrzeuge noch auf den Standstreifen bewegen. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt, wovon zwei vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Die anderen drei leicht verletzten Personen konnten vor Ort entlassen werden. Die Fahrbahn wurde zeitweise auf eine Spur verengt.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell