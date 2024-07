PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: A3 Limburg - Raser verursacht Unfall mit Personenschaden - 7 leicht Verletzte

Wiesbaden (ots)

(SMa)Am Nachmittag des 13. Juli 2024 um 15:03 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 zwischen Bad Camberg und Limburg Süd in Fahrtrichtung Köln ein Verkehrsunfall, bei dem 7 Personen leicht verletzt wurden. Mehrere Zeugen beobachteten zuvor einen Audi A4 mit slowenischen Kennzeichen, dessen 37-jähriger slowenischer Fahrzeugführer sehr riskant fuhr. Auf der BAB 3 herrschte zu diesem Zeitpunkt dichter Verkehr. Der 37-Jährige wechselte rasant die Fahrstreifen und überholte andere Fahrzeuge rechts. Als eine Familie aus den Niederlanden mit ihrem Opel Zafira den mittleren Fahrstreifen befuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 35-jährige Fahrer des Opel Zafira sah den 37-Jährigen im Rückspiegel näherkommen und wich nach rechts auf den rechten Fahrstreifen aus. Im gleichen Moment wechselte auch der 37-Jährige auf den rechten Fahrstreifen. Auf Grund der höheren Geschwindigkeit fuhr der 37-Jährige dem 35-Jährigen auf. Der Opel Zafira geriet ins Schleudern und kam quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Audi überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. In dem Audi befanden sich zwei Mitfahrer. In dem Opel befanden sich die 33-jährige Ehefrau und Mutter von einem 7 und einem 5-jährigen Kind. Alle insgesamt 7 Fahrzeuginsassen wurden nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser von den Rettungsdiensten transportiert. Der rechte Fahrstreifen musste für die Bergungsarbeiten für 1,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde nur unwesentlich beeinträchtigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 16.000 Euro. Gegen den Fahrer des Audi wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

