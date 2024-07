PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit gestohlenem PKW BAB 3, zw. AS Idstein und AS Bad Camberg, 03.07.2024, 20:35 Uhr

Wiesbaden (ots)

Auf der BAB 3, zwischen der AS Idstein und der AS Bad Camberg, kam es am 03.07.2024, gegen 20:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug, ein schwarzer Seat Ateca, mit Friedberger Kennzeichen, touchierte beim Überholen einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Anschließend kollidierte der Verursacher mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Durch eine in der Nähe befindliche Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden konnte die versuchte Flucht des Verursachers unterbunden werden. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrzeugführer unter der Wirkung von Alkohol und Drogen stand und keinen Führerschein besitzt. Das Fahrzeug hatte er wenige Stunden zuvor in Mittelhessen gestohlen. Er wurde vorläufig festgenommen und wird heute dem Richter vorgeführt.

