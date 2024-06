PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sattelzug brennt auf der BAB 3 komplett aus

Wiesbaden (ots)

Gegen 15:30 Uhr kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den AS Bad Camberg und Idstein zu einem Vollbrand eines Sattelzugs. Zunächst fing die Zugmaschine an der Antriebsachse Feuer, das sich dann auch auf den Auflieger ausbreitete. Aufgrund der Bergungs- und Löscharbeiten musste die Fahrbahn in FR Frankfurt komplett gesperrt werden. Die Fahrspur in FR Köln wurde vorübergehend aufgrund umherfliegender Teile ebenso vollgesperrt. Diese Vollsperrung konnte jedoch wieder aufgehoben werden.

Der Sattelzug war mit Speiseöl beladen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell an. Es hat sich ein Stau bis zur AS Limburg-Nord zurückgebildet. Auf der Gegenseite staut es sich bis zur Raststätte Medenbach zurück.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell