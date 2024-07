Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fotofahndung nach vermisster Seniorin

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer Seniorin aus Castrop-Rauxel um Mithilfe. Die 71-Jährige entfernte sich am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr zu Fuß von einer Tagespflege an der Bodelschwingher Straße. Zu diesem Zeitpunkt ging sie in Richtung Dortmund.

Fotos und weitere Informationen finden Sie im Fahndungsportal unter dem folgenden Links:

https://polizei.nrw/fahndung/140136

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Seniorin machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell