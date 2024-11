Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Fahrraddieb auf frischer Tat vorläufig festgenommen - Eigentümer von Fahrrad und weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024 gg. 11.10 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, dass soeben zwei männliche Personen am Fahrradständer am Bahnhof in Wyhlen ein E-Bike entwendet hätten. Dabei sollen sie mit einem blauen Bolzenschneider das Faltschloss durchtrennt haben. Im Anschluss sollen sich die beiden Männer zum Bahnhofskiosk begeben haben. Als der Zeuge ihnen folgte und dabei die Polizei anrief, habe man ihn bemerkt. Einer der Tatverdächtigen sei dann mit dem Fahrrad in die Gartenstraße in Richtung Sparkasse davongefahren. Als kurz darauf die erste Streife am Bahnhof eintraf, konnte der zweite Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 24 Jahre alten algerischen Staatsangehörigen. Nach der erfolgten Festnahme habe der Festgenommene die eingesetzten Beamten tätlich angegriffen und beleidigt. Den 24-Jährigen erwartet nun neben dem Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl ein weiteres Verfahren wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Bislang ist der Eigentümer des entwendeten E-Bikes nicht bekannt. Es soll sich um ein graues E-Bike des Herstellers Trelago mit gelber Aufschrift handeln.

Der Eigentümer des E-Bikes sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen unter der Tel. 07624 98900 in Verbindung zu setzen.

