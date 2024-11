Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 88 brennende Teelichter verursachen Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

88 brennende Teelichter verursachten am Mittwoch, 20.11.2024, gegen 15.40 Uhr, einen größeren Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Müßmattstraße. Anlässlich eines Geburtstages entzündeten Familienmitglieder für die Jubilarin auf einem Tisch 88 Teelichter. Plötzlich sei es zu einer sehr großen Flammenbildung gekommen, welche die Zimmerdecke verrußte. Die Familie rief die Feuerwehr hinzu, die den Kerzenbrand auf dem Tisch rasch löschen konnte. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden sei gering.

