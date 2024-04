LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Schleiz (ots) - Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen Brandfall in Schleiz in einer Firma in der Greizer Straße. Es stellte sich heraus, dass eine Spritzgussmaschine vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitarbeiter in der Halle. Eine 31-jährige Frau zog ...

mehr