Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Brandstiftung in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (13.08.2023), gegen 05.00 Uhr, lösten Feuermelder in einem Kindergarten in der Merklinger Straße in Weil der Stadt aus. Polizei und Feuerwehr rückten in der Folge aus und stellten vor Ort fest, dass sich bislang unbekannte Täter auf noch ungeklärte Art Zutritt in das Innere eines Kindergartens verschafft hatten. Anschließend platzierten sie ein Geschirrhandtuch und einen Korb auf dem Herd und schalteten mehrere Herdplatten sowie den Backofen ein. Das Tuch fing in der Folge leicht Feuer, worauf die Melder auslösten. Glücklicherweise breitete sich der Brand nicht weiter aus, so dass lediglich sehr geringer Sachschaden entstand. Der Polizeiposten Weil der Stadt übernimmt die Ermittlungen wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

