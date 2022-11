LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Mühlhausen (ots) - Ein 63 jähriger Mann meldete sich am 12.11.2022 um 09:44 Uhr bei der Polizei in Mühlhausen/Thüringen und teilte einen Schaden, nach eine Unfall, an seinen grauen Pkw BMW mit. Das Verursacherfahrzeug war nicht mehr am Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz am ÖHK Haupteingang geparkt. Als er zurückkam stellte er einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug ,am Heck, fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Der ...

mehr