POL-FR: Freiburg-Weingarten: Fahrkartenkontrolle in Straßenbahn eskaliert - Ein dringend Tatverdächtiger in Haft

Am Dienstag, 19.11.2024, gegen 10:45 Uhr hatten drei Mitarbeitende der VAG Freiburg zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn der Linie 3 an der Haltestelle «Rohrgraben» ohne gültigen Fahrschein kontrolliert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich zwei Jugendliche während der Kontrolle aggressiv gegenüber dem Kontrollpersonal verhalten haben. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel, bei dem die drei Kontrolleure wohl leicht verletzt wurden.

Zwei sofort hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen gelang es, die beiden Tatverdächtigen im Alter von 14 und 17 Jahren noch in der Straßenbahn vorläufig festzunehmen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte aufgrund anderweitiger Vortaten des 14-jährigen Tatverdächtigen ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt werden. Der dringend Tatverdächtige marrokanischer Staatsanghörigkeit, der bereits in der Vergangenheit unter anderem wegen verschiedener Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, befindet sich seit Mittwoch, 20.11.2024, in Untersuchungshaft.

Der Polizeiposten Freiburg-Haslach hat ein Strafverfahren gegen beide Jugendliche eingeleitet.

