POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen verbranntem Essen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 20.11.2024 auf Donnerstag, 21.11.2024, hebelten Unbekannte in der Talstraße drei Türen an einem großen Baustellencontainer auf. Aus den Container wurden unter anderem eine Vielzahl von Werkzeugen und eine Kaffeemaschine entwendet. Der Diebstahlschaden lässt sich bislang nicht genau beziffern. Medienrückfragen bitte an: ...

