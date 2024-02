Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (129) Mann misshandelt zuvor entwendeten Hund - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (03.02.2024) entwendete ein Mann einen vor einem Supermarkt im Nürnberger Stadtteil Wöhrd angebundenen Hund. Im Anschluss misshandelte der Tatverdächtige das Tier derart, dass es verstarb. Beamte nahmen den Mann zeitnah fest.

Gegen 16:00 Uhr band der Besitzer des Hundes das Tier vor einem Supermarkt am Stresemannplatz an dem dortigen Fahrradständer an, um einkaufen zu gehen. Als er wenige Minuten später wieder herauskam, war der Hund nicht mehr da, woraufhin er die Polizei verständigte.

In etwa zeitgleich ging bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost die Mitteilung über einen unbekannten Mann ein, der in der Wächterstraße einen Hund schlagen und misshandeln würde. Eine Streife fuhr die Örtlichkeit an und fand den beigen Chihuahua-Mischling leblos hinter einem Gebüsch liegend vor.

Nach Zeugenaussagen hätte der bis dato unbekannte Mann den Hund gepackt und so lange auf diesen eingeschlagen, bis er verendete. Der Zeuge konnte eine detailreiche Beschreibung des Täters abgegeben, woraufhin dieser durch eine Streife der Polizeiinspektion Fürth gegen 17:15 Uhr am U-Bahnhof Jakobinenstraße festgestellt werden konnte. Der 26-Jährige wies frische Verletzungen an den Händen auf, woraufhin er zur Dienststelle gebracht wurde.

In einer im Anschluss durchgeführten Vernehmung schwieg der Beschuldigte.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz, Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den 26-Jährigen ein. Der Hund wurde seinem Besitzer übergeben.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell