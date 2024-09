Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW beschädigt

Meppen (ots)

Am Dienstag zwischen 05:55 und 13:00 Uhr wurde in Meppen in der Tiefgarage des Kaufhauses Kaufland an der Straße Am neuen Markt ein grauer VW Golf durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen, Tel: 059319490, zu melden.

