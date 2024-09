Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fiat beschädigt

Lingen (ots)

Am Mittwoch zwischen 14:30 und 16:45 Uhr, wurde ein in der Hannoveraner Straße in Lingen am Fahrbahnrand geparkter Fiat durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeuge des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0591/87-0 bei der Polizei Lingen zu melden.

