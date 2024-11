Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 18.11.2024, gegen 17.45 Uhr, soll eine 74-jährige Pkw-Fahrerin beim Wenden in der Gartenstraße eine Hecke touchiert haben. Ein noch nicht bekannter Zeuge habe behauptet die 74-Jährige sei auch gegen einen abgestellten Motorroller gefahren. Der Motorroller konnte erst am Mittwoch, 20.11.2024, überprüft werden. Die Seitenverkleidung des Motorrollers wies frische Beschädigungen auf. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der 74-Jährigen und des Zeugen sucht der Polizeiposten nun den Zeugen. Dieser möge sich bitte mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, in Verbindung setzen. Auch werden weitere Zeugen gesucht, welche den Unfallhergang vielleicht beobachteten.

