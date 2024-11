Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Unbekannter provoziert und belästigt junge Frau im Metronom nach Bremen

Bremen (ots)

Metronom 41 von Hamburg-Harburg nach Bremen Hbf, 17.11.2024 / 05:30 Uhr

Sonntagmorgen soll ein Unbekannter eine Frau im Metronom von Hamburg nach Bremen durch sein provokantes Verhalten belästigt haben. Die Bremer Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Laut Aussage der 33-jährigen Reisenden sei der Täter in Begleitung von zwei weiteren Männern in Hamburg-Harburg in den Zug gestiegen. Das Trio habe sich auf Sitzplätze gegenüber von ihr gesetzt. Sogleich habe der Täter sie permanent angestarrt und mehrfach obszöne Gesten gemacht. Außerdem habe er sein Geschlechtsteil aus der Hose genommen und an diesem manipuliert. Im Anschluss daran soll er die Geschädigte mit seinem Kaugummi bespuckt haben. Seine beiden Begleiter sollen die Handlungen beobachtet haben, aber nicht eingeschritten sein. Bei Halt des Metronoms im Bahnhof Rotenburg (Wümme) verließen die drei Männer unerkannt den Zug.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 0421/16299 - 7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell