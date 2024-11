Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfälle bei Grimmen und Dierhagen mit weitreichenden Folgen

Dierhagen/ Grimmen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (07.11.2024) kam es im Landkreis Vorpommern-Rügen zu zwei Verkehrsunfällen, die weitreichende Folgen für die Fahrzeugführer nach sich zogen.

Gegen 12:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall an der L21 bei Dierhagen. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 74-jähriger VW Fahrer, ein Verkehrsschild beschädigt und sei daraufhin unvermittelt weitergefahren. Weiterhin fiel der Autofahrer durch eine unsichere Fahrweise auf. Der vermeintliche Unfallverursacher konnte anschließend durch die Polizei gestellt werden und wies eine Alkoholisierung von knapp 0,3 Promille auf. Zur Beweissicherung wurde dem aus der Region stammenden Mann eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer wird sich zukünftig wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf mindestens 4.000 Euro geschätzt.

Kurz vor 15:00 Uhr ereignete sich in der Stralsunder Straße in Grimmen einen Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam ein 54-jähriger Volvo Fahrer von seiner Fahrbahn ab und stieß mit einem Hyundai im Gegenverkehr zusammen, deren 57-jährige Fahrerin sich durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine medizinische Ursache oder eine Beeinflussung durch Medikamente zum Verlust der Kontrolle des 74-Jährigen geführt haben könnte. Zur Beweissicherung wurde auch in diesem Fall eine Blutprobe gesichert. Der Volvo Fahrer wurde anschließend schwerverletzt zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Bei allen in der Meldung genannten Personen handelt es sich um Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell