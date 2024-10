BPOLI EBB: Migranten in Gewahrsam genommen

Zittau, Ebersbach (Sa.) (ots) - 03.10.2024 / 10:15 Uhr / Zittau + 04.10.2024 / 04:40 Uhr / Ebersbach Unbekannte Täter haben in den letzten 24 Stunden in Zittau und in Ebersbach Bahnkabel zerschnitten um dies zu stehlen. In beiden Fällen kamen sie nicht dazu. Am 3. Oktober 2024 informierte die Deutsche Bahn AG gegen 10:15 Uhr die Bundespolizei darüber, dass auf dem grenzüberschreitenden Bahnviadukt etwa 50 Meter Kupferkabel herausgeschnitten und in Teilstücken ...

mehr