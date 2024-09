Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - AirPods an Garderobe entwendet

Herford (ots)

(um) In einem Verbrauchermarkt in der Innenstadt von Herford, Am Deichkamp, stahlen bislang unbekannte Täter eine Tasche, die an einer dortigen Garderobe hing. In der Tasche des 17-jährigen Geschädigten befanden sich u.a. AirPodsPro Kopfhörer im Wert von mehreren hundert Euro. Die Geräte strahlten noch eine zeitlang eine Ortung an den Geschädigten, der am gestrigen Abend gegen 20:30 Uhr die Polizei den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige brachte, aus. Die Beamten konnten eine kurze Zeit die Ortungssignale noch verfolgen, dann verlor sich aber die Information zum Standort in der Innenstadt am Hellerweg. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass an gestohlenen Gegenständen kein Eigentum erworben werden kann. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

