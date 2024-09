Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Pedelec von der Kellertreppe gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (03.09.) gelang es bislang unbekannten Tätern ein fest angeschlossenen Pedelec der Marke Raymon TrailRay im Wert von etwa 2000.- Euro zu stehlen. Das elektrische Rad hatte am Akazienweg an einem Kellerhals gestanden. Der Besitzer hatte es an einem dortigen Geländer gesichert. Nachdem er am Morgen mit dem Pedelec fahren wollte, stellte er den schweren Diebstahl fest. Das Rad ist blau orange und war durch den Eigentümer mit einem hochwertigen Faltschloss gegen die Wegnahme gesichert. Die Polizei empfiehlt neben den guten Schlössern ebenso das Festmachen in geeigneter Höhe, damit das Rad mit dem Eigengewicht nicht zum hebeln benutzt werden kann. Weitere Tipps zur Sicherung gegen den Diebstahl von Fahrräder bzw. Pedelecs und E-Scooter erhalten Sie auf unserer Präventionsseite im Internet https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/ Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

