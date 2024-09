Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt- Zusammenstoß mit PKW

Bünde (ots)

(hd) Am Montag (02.09.2024) befuhr eine 16-jährige Bünderin um 07:28 Uhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Herforder Straße, aus Richtung Weseler Straße kommend, in Richtung Haßkampstraße. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 38-Jähriger mit seinem Pkw aus dem Südring auf die Herforder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die, aus seiner Sicht von rechts herannahende, Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Sachschäden.

