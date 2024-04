Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Imbiss in der Straße "Im Haselbusch" (19./20.04.2024)

Singen (ots)

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist bei einem Einbruch in einen Imbiss in der Straße "Im Haselbusch" im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag entstanden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum und der darin befindlichen Kasse.

Personen, die im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag Verdächtiges im Bereich des Urfa Kebap Grill Imbisses beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell