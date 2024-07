LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt

Suhl (ots) - Donnerstagabend zwischen 22:47 Uhr und 22:50 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Haupteingangstür zum Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße in Suhl. Sie gelangten so ins Innere und versuchten dort gewaltsam in den Kiosk einzudringen, was jedoch misslang. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

