Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz, Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Alleinbeteiligter Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag gegen 01:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Seat-Fahrer die Landesstraße 1029 in Richtung Oberalfingen. Unmittelbar vor der Einmündung zur Dorfstraße kam er von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Pkw. Er touchierte zwei Verkehrszeichen, überschlug sich und kam links neben der Fahrbahn zum Stehen. Ursächlich dürfte die Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein. Der Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.600 Euro.

Aalen: Brandalarm in Wohnung

Am Samstag gegen 21:55 Uhr löste in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinertgasse ein Brandmelder aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen in den Einsatz. Vor Ort konnte Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Dort war Essen auf dem Herd vergessen worden, wodurch es zur starken Rauchentwicklung kam. Der Bewohner wurde durch den Rauch leicht verletzt. Zum Brand kam es nicht.

Aalen: Zeugen gesucht nach Ladendiebstahl

Am Samstag gegen 13:40 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Frau aus einem Ladengeschäft im 1. Obergeschoss des "Reichsstädter Markt" einen hochwertigen Kinderwagen. Die Täterin legte im Laden ihr Kleinkind in den Kinderwagen der Marke "Moon" (Modell "Gio", sandfarben), welcher dort zum Verkauf stand und passierte so die Kasse, ohne zu bezahlen. Der Warenwert des Kinderwagens betrug 899,90 Euro. Vermutlich nutzte die Täterin zum Verlassen des Reichsstädter Markt den Fahrstuhl. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre, normale Statur, ca. 170 cm groß, auffällig roséfarbene Kleider, schwarze Haare, dunkler Taint. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täterin geben können, um Meldung unter 07361 524 150.

Aalen: Unfall mit Personenschaden

Am Samstag gegen 12:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Wilhelm-Merz-Straße in die Burgstallstraße. Eine 43-jährige Ford-Fahrerin wollte an der dortigen Ampel aus der Burgstallstraße kommend nach links in die Wilhelm-Merz-Straße einbiegen. Gleichzeitig wollte ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus der Walkstraße geradeaus in die Burgstallstraße fahren. Die Ampel zeigte für beide grün. Die linksabbiegende Ford-Fahrerin missachtete den Vorrang des entgegenkommenden Audi-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Ford-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ca. 20.000 Euro Sachschaden.

Rosenberg: Unfall aufgrund Glatteis

Am Samstag gegen 19:30 Uhr kam es auf der Landstraße 1060, Schwäbisch Hall Richtung Ellwangen, zu einem Unfall. Kurz vor Rosenberg kam eine 50-jährige Ford-Fahrerin aufgrund von Glätte von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Sie blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Zur Bergung musste ein Abschleppdienst gerufen werden. Gleichzeitig wurde die Straßenmeisterei verständigt, welche die Fahrbahn reinigte und abstreute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell