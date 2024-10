Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann mit Pfefferspray angegriffen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, dem 1. Oktober, wurde ein 66-jähriger Mann aus Viersen von einem Unbekannten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich auf der Hauptstraße in Viersen, unmittelbar in der Nähe der Fußgängerzone. Gegen 0:30 Uhr näherte sich ein ihm unbekannter Mann und sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Gereonsplatz. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder in der Nähe der Stadt eine verdächtige männliche Person gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (839)

