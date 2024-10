Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Kupferdiebstahl in Bracht - Die Polizei sucht nach Hinweisen

Brüggen-Bracht (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 30. September, kam es in der Zeit zwischen 2 Uhr und 4:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma am Holtweg in Bracht. Mindestens eine unbekannte Person kletterte über den Zaun und entwendete diverse Kupferrohre. Bereits zwischen Freitag, dem 27. September, 12 Uhr, und Samstag, dem 28. September, 12 Uhr, wurden an einem Mehrfamilienhaus in der Boerholzer Straße in Bracht zwei Kupferfallrohre mit einer Länge von jeweils 3 Metern gestohlen. Ob die beiden Diebstähle von denselben Täterinnen oder Tätern begangen wurden, kann aufgrund der örtlichen Nähe nicht ausgeschlossen werden. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162-377-0. /jk (838)

