Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auffahrunfall - Unfallverursacher hatte Alkohol getrunken

Brüggen-Bracht (ots)

Am Ende war der Führerschein weg - ein 37-jähriger Italiener aus Brüggen hat am Sonntag gegen 16.40 Uhr auf der Boerholzer Straße einen Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten verursacht. Er war auf der Boerholzer Straße in Richtung Ortsmitte Bracht unterwegs. Ein 34-jähriger Brüggener fuhr mit seiner fünfjährigen Tochter ebenfalls in dieser Richtung unterwegs. Er hielt hinter einem geparkten Auto an, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Der 37-Jährige bemerkte dies zu spät und konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Unfall nicht mehr verhindern. Dabei wurde der Wagen mit dem 34-Jährigen und seiner Tochter noch in ein geparktes Auto geschoben. Beide wurden dabei leicht verletzt, konnten das Krankenhaus jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei der Unfallaufnahme bemerkte das Streifenteam Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der Mann vehement ab. Ermittlungen ergaben, dass er am Vormittag bereits einmal auffällig geworden war. Da als Beteiligter an einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Dabei waren sowohl ein Alkoholtest - mit 0,2 Promille - als auch ein Drogenvortest positiv gewesen, letzterer auf Kokain Schlussendlich wurde sein Führerschein beschlagnahmt, das Straßenverkehrsamt wird nun seine Eignung im Umgang mit motorisierten Fahrzeugen überprüfen. Außerdem musste er zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht zum Montag im Polizeigewahrsam verbringen. /hei (835)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell