POL-VIE: Bislang keine Hinweise auf Straftaten bei Brand in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots) - Zwei Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, ereigneten sich am Wochenende in Dülken. Am Freitag, den 27. September, kam es um 13:30 Uhr zu einem Unfall in der Hospitalstraße in Dülken. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Viersen fuhr auf der Straße "Ostgraben". An der Kreuzung zur Hospitalstraße fuhr sie aufgrund der Rechts-vor-Links-Regelung weiter geradeaus. Ein 76-jähriger Radfahrer, ...

