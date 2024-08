Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Görsbach (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Audi. Dieser war zur Tatzeit in der Straße Hinter dem Kirchhofe abgestellt. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat am Freitag zwischen 2.45 Uhr und 3.15 Uhr. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0211978

