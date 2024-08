Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungserfolge der Nordhäuser Kriminalpolizei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhausen/Eichsfeldkreis (ots)

Die Nordhäuser Kriminalpolizei führte zu Beginn dieser Woche in mehreren unabhängig voneinander geführten Ermittlungsverfahren umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch.

Am Montag fanden Durchsuchungen in mehreren Objekten in Berlin sowie in einem Objekt in Sachsen-Anhalt statt. Die Maßnahmen stehen in Zusammenhang mit einer im Februar 2022 aufgefundenen Cannabisplantage in Sondershausen. Dort war in einem vermeintlich brachliegenden Gewölbekeller eine professionelle Aufzuchtanlage mit mehr als 1000 Cannabis-Pflanzen festgestellt worden. Ein Großaufgebot an Polizeikräften hatte die Pflanzen und alle mit der Tat in Zusammenhang stehenden Gegenstände beschlagnahmt.

Die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5151415

Nach umfangreichen weiteren Ermittlungen sowie der Auswertung der gesicherten Spuren ergaben sich Hinweise auf die Täterschaft vietnamesischer Staatsbürger. Bei den am Montag durchgeführten Durchsuchungen erfolgte die Sicherstellung umfangreicher Beweismittel. Ein 58 Jahre alter Beschuldigter wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein zweiter Beschuldigter im Alter von 28 Jahren wurde nach Thüringen überführt und am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Der 28-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Montag realisierte die Nordhäuser Kriminalpolizei in einem weiteren Ermittlungsverfahren einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 47-jährigen Mann aus dem Landkreis Nordhausen. Es bestand der Verdacht, dass der Mann seit mehreren Jahren mit illegalen Betäubungsmitteln unerlaubt Handel treiben und diese auch an Minderjährige abgegeben haben soll. Die Kriminalbeamten stellten Crystal und Ecstasy sowie Marihuana und Haschisch sicher. Außerdem konnten griffbereit ein Einhandmesser sowie weitere waffenähnliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 47-Jährige leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein Haftrichter erließ am Dienstag Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

In einem dritten Verfahren erfolgte im Ergebnis bereits längerfristig geführter Ermittlungen am Dienstag die Hausdurchsuchung bei mehreren Beschuldigten sowie in vier zugeordneten Objekten in Niederorschel und Breitenworbis. Ein 19-jähriger Beschuldigter entfernte sich bei Eintreffen der Polizeibeamten vom Ereignisort und konnte erst im weiteren Umfeld gestellt werden. Bei ihm stellten die Beamten nicht geringe Mengen verschiedener illegaler Betäubungsmittel sowie Substanzen, die dem Arzneimittelgesetz unterliegen, sicher. Der Beschuldigte wurde festgenommen und kam in polizeiliches Gewahrsam. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde nach Aktenvorlage kein Haftbefehlsantrag gestellt, sodass der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Die Ermittlungen der Nordhäuser Kriminalpolizei in Bezug auf die genannten Verfahren dauern weiter an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell