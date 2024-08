Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ballenpresse in Brand geraten

Küllstedt (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Mittwoch, gegen 17 Uhr, auf einem Feld bei Küllstedt zum Einsatz. Dort presste der Fahrer einer Ballenpresse Stroh, als plötzlich in der Strohpresse ein Brand entfachte. Durch die Flammen fingen zudem drei Strohballen und etwa 100 Quadratmeter des Feldes Feuer. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen. An der Ballenpresse entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt an der Ballenpresse für den Brand ursächlich gewesen sein. Personen kamen nicht zu Schaden.

