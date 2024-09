Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bilanz der Motorradkontrollen am Sonntag

Kreis Viersen (ots)

Der Herbst hält Einzug und die letzten trockenen und sonnigen Tage nutzen Fahrerinnen und Fahrer von Motorrädern für eine vielleicht letzte Ausfahrt - und das halt gerne am Wochenende. Während bestimmt die meisten Bikerinnen und Biker gesittet unterwegs sind, gibt es dennoch immer wieder solche, die durch riskante Fahrweisen und überhöhte Geschwindigkeit auffallen. Deswegen kontrollierten am gestrigen Sonntag mehrere Einsatzteams des Viersener Verkehrsdienstes auf den Straßen im Kreis Viersen speziell die Motoradfahrenden. Die Bilanz: In Niederkrüchten waren drei Motorräder zu schnell unterwegs, was die Einsatzkräfte mit einem Verwarnungsgeld ahndeten. Bei zwei weiteren war die Geschwindigkeitsübertretung so hoch, dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden musste. Auf der Boisheimer Straße in Brüggen kontrollierten die Einsatzkräfte einen 41-jährige Krefelder, der für sein Kleinkraftrad leider nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Gegen ihn fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige. Unser Appell an alle, die mit einem Motorrad unterwegs sind: Passen Sie Ihre Fahrweise immer den örtlichen Gegebenheiten an, fahren Sie immer mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Denn in einer Gefahrenlage kann die richtige Geschwindigkeit entscheidend sein, um einen Unfall zu verhindern. Bei 50 km/h beträgt der Anhalteweg etwa 26 Meter. Bei 100 km/h beträgt der Anhalteweg schon etwa 100 Meter. Fahren Sie also vorsichtig, und genießen Sie den Abschluss Ihrer Ausfahrt wohlbehalten im Kreise Ihrer Familie. /wg (837)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell