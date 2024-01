POL-HAM: Einbruch in LWL-Familientreff

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster der Parterrewohnung auf und verschafften sich so Zutritt. In der Wohnung durchsuchten die Täter anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter ...

