Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt fünf Haftbefehle

Altenheim/Baden-Baden/Kehl/Rheinmünster (ots)

Am Montag den 18.11.24 vollstreckten Beamte der Bundespolizei insgesamt fünf Haftbefehle.

Ein 45-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger wurde am Grenzübergang Altenheim von Bundespolizisten kontrolliert. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlte, konnte er eine Haftstrafe von 70 Tagen abwenden.

Am Bahnhof Baden-Baden wurde ein 76-jähriger Deutscher, gegen den ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag, festgenommen. Bei der Vollstreckung des Haftbefehls widersetzte er sich den Bundespolizisten, indem er mehrfach versuchte, seine Hände aus den Handschellen zu lösen. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort sitzt er nun seine 50-tägige Haftstrafe ab.

Ebenfalls gestern wurde eine 41-jährige rumänische Staatsangehörige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Sie war bereits wegen Diebstahls verurteilt worden. Da sie die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung der 22-tägigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ebenfalls in Kehl wurde ein 30-jähriger senegalesischer Staatsangehöriger kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz per Haftbefehl gesucht wurde. Zudem konnte er keine gültigen Papiere für den Grenzübertritt und den Aufenthalt in Deutschland vorweisen. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Haftstrafe von 180 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet.

Zu einer weiteren Festnahme kam es am Sonntag (17.11.) bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Ein 36-jähriger Deutscher wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Diebstahls gesucht, da er der Hauptverhandlung ferngeblieben war. Er wurde am Montag dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, wo ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Der 36-Jährige befindet sich nun bis zum Hauptverhandlungstermin in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell