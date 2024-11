Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 34-Jähriger muss für 293 Tage ins Gefängnis

Neuried/Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried/Altenheim einen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 34-Jährige wurde wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge per Haftbefehl gesucht. Aus einer Strafe von zwei Jahren und vier Monaten hatte er noch eine Restfreiheitsstrafe von 293 Tagen zu verbüßen. Er wurde ins Gefängnis gebracht.

