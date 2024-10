Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben gestern im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen vier Haftbefehle vollstreckt. Ein georgischer Staatsangehöriger reiste mit einem Regionalzug von Straßburg nach Kehl. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund Diebstahls. Weiterhin wird der 35-Jährige von mehreren Staatsanwaltschaften aufgrund mehrerer Diebstahlsdelikte gesucht. Der 35-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Bis zur Hauptverhandlung sitzt der 35-Jährige nun im Gefängnis. In einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug auf der Strecke von Straßburg nach Karlsruhe, wurde ein türkischer Staatsangehöriger festgellt. Er konnte keine gültigen Grenzübertrittsdokumente vorlegen und hatte auch keinen Fahrschein. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gesucht wird. Da der 41-Jährige die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 60 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Ebenfalls in einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug wurde ein 35-jähriger sudanesischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen Hausfriedensbruch. Auch er konnte die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 32 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Heute in den frühen Morgenstunden wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus an der Kehler Europabrücke ein 53-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger festgestellt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Betrug. Auch er wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 26 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell