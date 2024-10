Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme aufgrund eines Einreiseverbots

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (9.10.) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 57-Jährigen am Bahnhof in Kehl aufgrund eines Einreiseverbots fest. Zuvor wurde der französische Staatsangehörige einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellte, dass der 57-Jährige zur Festnahme aufgrund eines Einreiseverbots ausgeschrieben war. Im Jahr 2022 wurden ihm die Reiserechte für Deutschland für 8 Jahre aberkannt. Der 57-Jährige gab an, dass er in Straßburg lebe und zum Einkaufen nach Deutschland kam. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Taschen wurde ein Joint und ein Pfefferspray ohne Prüfzeichen aufgefunden. Ihn erwartete eine Anzeige aufgrund der Wiedereinreise entgegen eines Einreiseverbots und der Verstöße gegen das Waffen- und Konsumkannabisgesetz. Nach Abschluss aller Maßnahmen reiste er überwacht nach Frankreich aus.

