Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einschleusung mit gefälschtem Reisepass

Rheinmünster (ots)

Ein syrischer Staatsangehöriger wurde am 06.10. als Reisender eines Fluges aus Korfu - Griechenland am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Dieser konnte sich vor Ort nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung des Flugzeuges konnte in der Toilette ein totalgefälschter estnischer Reisepass aufgefunden werden. Nach erneuter Aufforderung, sich auszuweisen, übergab der 47-Jährige seinen abgelaufenen syrischen Reisepass den eingesetzten Beamten. Im Rahmen seiner Vernehmung äußerte der 47-Jährige, dass er mehreren Schleusern insgesamt um die 10.000 Euro für den Weg nach Deutschland und den gefälschten Pass gezahlt hätte. Sein Mobiltelefon wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Den syrischen Staatsangehörigen erwartet eine Anzeige aufgrund des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell